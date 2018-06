Retomada circulação de água na Aclimação A recirculação de água do lago do Parque da Aclimação foi retomada ontem, um mês após o rompimento do vertedouro que causou seu esvaziamento. A licitação para ampliação e construção de novas galerias, limpeza do lodo e troca do vertedouro será publicada em abril. As obras, orçadas em R$ 20 milhões, deverão ser concluídas somente em 2010. O lago hoje abriga alguns peixes que permaneceram em poças e aves migratórias.