Retorno após carnaval tem estradas com chuva e queda de barreiras

Quem retornava de viagem após passar o carnaval fora da capital encontrou rodovias afetadas pelas chuvas na manhã desta Quarta-Feira de Cinzas (26). Durante a madrugada, o trânsito estava complicado na via Dutra, em razão de quedas de barreiras acontecidas no final da noite de terça-feira (25), quando uma chuva intensa atingiu a região de Jacareí. A rodovia chegou a ficar interditada durante mais de três horas entre o km 165 e o km 167, sentido São Paulo. Houve congestionamento. Na manhã desta quarta, parte da pista ainda estava interditada no km 171 devido à queda de barreira.

No interior, um deslizamento interditou a rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no km 157, em Piracicaba, no início da madrugada desta quarta. De manhã, o trânsito estava sendo desviado pelas vias urbanas. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) faziam a remoção de terra e lama. A previsão é de que o tráfego seja normalizado à tarde.

ESTRAGOS – As chuvas causaram muitos estragos também em áreas urbanas, sobretudo no Vale do Paraíba. Em Jacareí, 63 imóveis foram interditados pela Defesa Civil devido aos desmoronamentos causados por um temporal. A portaria de um prédio desmoronou. Muitas casas também foram alagadas devido ao transbordamento do Rio Comprido. A Defesa Civil ainda levantava os estragos.

Em Taubaté, a chuva arrastou a sinalização de uma obra e dois carros caíram em uma cratera, na avenida Charles Schnneider, mas ninguém se feriu. O temporal causou alagamentos em Caçapava e São José dos Campos.