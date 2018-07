Reunião da OAB no Espírito Santo recebe ameaças A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Espírito Santo recebeu um telefonema ameaçador, dando conta que a reunião do conselho federal da entidade que se realizava em Vitória nesta segunda-feira ?não iria acabar bem?. A segurança no prédio foi reforçada, mas não foi registrado qualquer incidente. Ao encontro estavam presentes cerca de cem pessoas, entre conselheiros e presidentes da OAB dos Estados, além do presidente nacional da Ordem, Rubens Approbato, conforme informou a OAB-ES. O telefonema chegou quando Approbato e o presidente da OAB-ES, Agesandro da Costa Pereira, haviam deixado o prédio da entidade rumo à Superintendência da Polícia Federal no Estado, que fica no município de Vila Velha. Lá eles assistiram à posse do novo superintendente, Ubirajara Vieira Bello. Os dois foram alertados e também tiveram a segurança reforçada. Agentes da PF permaneceram na sede da entidade até esta terça-feira, por precaução. As reuniões do Conselho Federal da OAB, que normalmente se realizariam em Brasília, foram transferidas para Vitória como forma de apoiar as ações contra o crime organizado. Há um ano, a OAB pediu intervenção no Estado por conta justamente do recrudescimento do crime, infiltrado nos poderes Legislativo e Executivo estadual.