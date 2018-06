Reunião do ano que vem será no Brasil Uma das decisões já anunciadas pela direção da SIP, antes de iniciar as reuniões de Lima, foi a escolha do Brasil como sede da próxima assembleia-geral. Cerca de 500 delegados, de mais de 25 países, devem encontrar-se no Hotel Renaissance, em São Paulo, entre 12 e 16 de outubro de 2012. A reunião de meio de ano será em Cádiz, na Espanha, entre 20 e 23 de abril.