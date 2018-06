Réveillon de Copacabana terá queima de fogos de 16 minutos

SÃO PAULO - O Réveillon de 2012 em Copacabana, na zona sul do Rio, terá a sustentabilidade como tema, segundo informou nesta sexta-feira, 16, a prefeitura da cidade. Ao longo da orla de Copacabana e Leme serão montados quatro palcos.

A festa realizada pela Riotur brindará a chegada do próximo ano com uma queima de fogos de 16 minutos embalada por um mix entre o funk, samba e música clássica. Serão usadas 19 toneladas de fogos. A estrutura da queima de fogos terá 11 balsas, dispostas no mar em pontos estratégicos, de 10,8 X 8 m cada.

O show terá apresentações de Beth Carvalho, Latino, O Rappa, além da atração internacional, o DJ francês David Guetta.