Revista da CUT tem anúncios do Banco do Brasil e da Petrobrás A edição deste mês da Revista do Brasil, vinculada à Central Única dos Trabalhadores (CUT), tem anúncios de página inteira da estatal Petrobrás e do Banco do Brasil. Anteontem, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu a divulgação da publicação, a pedido da coligação "O Brasil pode mais", que apoia o tucano José Serra e acusa a CUT e outras entidades sindicais de produzir material para promover a petista Dilma Rousseff.