Revista dos EUA diz que Gisele casou na 5ª-feira

A top model brasileira Gisele Bündchen teria se casado anteontem em Los Angeles, numa cerimônia íntima, com o jogador de futebol americano Tom Brady. A notícia foi publicada pela revista americana de celebridades US Weekly, que não declarou a fonte da informação. Agências internacionais e sites divulgaram ontem as mesmas informações da revista. Procurada pelo Estado, a irmã e assessora de Gisele, Patricia Bündchen, respondeu, por e-mail: "Não temos nenhum comentário a fazer a respeito deste assunto." A revista dá informações detalhadas da cerimônia, que teria ocorrido numa igreja católica da praia de Santa Mônica, logo após as 18 horas. O vestido de noiva seria da grife italiana Dolce & Gabbana - cujos donos são amigos de Gisele -, para a qual ela já desfilou e fotografou. O modelo foi um tomara-que-caia com véu até o chão e aplicações de flores de cetim. Seus três cachorros teriam usado colares com flores combinando com o vestido. Poucos parentes teriam comparecido. "Só se ela casou embaixo da mesa, porque nem o gato viu", brincou a avó de Gisele, Irani, que mora no Rio Grande do Sul e conversou com o Estado por telefone. Outros parentes contatados pela reportagem não comentam o assunto, mas estavam no País. O pai de Gisele, Valdir, e a mãe, Vânia, teriam viajado para o exterior na segunda-feira. A modelo brasileira passou o carnaval no Rio, onde assistiu ao desfile das escolas de samba. Mônica Monteiro, sua ex-agente durante anos, foi enfática: "Gisele não casou." Para ela, seria "estranho" que a top não convidasse os amigos para a cerimônia. No fim de 2008 surgiram notícias de que Gisele teria sido pedida em casamento em um avião. Em entrevista ao Estado, em janeiro, durante a São Paulo Fashion Week, a modelo negou a informação. Mas não respondeu se estava noiva ou não. "Todo dia é uma história diferente. Tudo o que está na mídia é mentira. Dizem que foi no avião. É muita criatividade", declarou. E emendou com a já comum declaração: "Não falo de minha vida pessoal." Gisele contou, no entanto, que já morava com o namorado havia um ano e meio em Boston, onde ele atua como jogador. O namoro rendeu reportagens e fotos em revistas de fofoca porque poucos meses após o casal aparecer junto, a ex (a atriz Bridget Moynahan) anunciou que estava grávida de Brady. O filho, hoje com 1 ano e meio, teria participado do casamento.