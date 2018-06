Revista em cadeia no RS apreende celulares, drogas e armas

SÃO PAULO - Policiais militares apreenderam nesta quinta-feira, 14, durante revista no Presídio Estadual de Vacaria, no Rio Grande do Sul, diversos celulares, armas caseiras e drogas.

Durante a operação, que revistou 295 detentos entre os regimes fechado, semiaberto, sem regime e albergados, foram apreendidos 16 celulares de diversas marcas, 11 carregadores para celular, cinco baterias de celular, 85 pacotinhos de maconha e 24 estoques - arma branca fabricada pelos detentos.

A revista nas celas, que teve início por volta das 5 horas, ficou a cargo dos agentes penitenciários e a contenção no pátio a cargo da Brigada Militar, e se encerrou por volta das 10h, transcorrendo sem problemas.