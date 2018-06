Revista sobre cariocas tem de ser recolhida A Justiça Federal determinou ontem que a revista de turismo Rio For Partiers (Rio Para Festeiros) seja retirada de circulação no País. A revista, que chama as cariocas de "máquinas de fazer sexo" e define os bailes de carnaval como "festas ao ar livre com atividades de semiorgia", incentivaria a exploração sexual.