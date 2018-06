Revoltado com roubo de GPS, homem danifica ao menos 40 carros em Salvador

SÃO PAULO - Um homem revoltado com o arrombamento de seu carro e o roubo de alguns pertences, danificou pelo menos 40 veículos, na tarde deste sábado, 10, no bairro da Barra, em Salvador, na Bahia.

A revolta aconteceu por volta das 16h30, quando Everaldo Santos Silva, de aproximadamente 40 anos, voltava da praia Porto da Barra e se deparou com o vidro do lado do motorista de seu carro arrombado e alguns pertences, inclusive um GPS, roubados.

Ele avisou um policial que estava na região, mas sem conseguir uma resposta positiva, começou a esmurrar e jogar pedras em vários outros carros que estavam estacionados na Rua Forte de São Diogo, em frente ao Yacht Clube. Segundo a polícia, ele chegou a se ferir durante o ataque.

Everaldo foi preso por prática de vandalismo e levado para a 14º delegacia, onde foi interrogado e liberado após ter sido lavrado um termo circunstanciado. Pelo menos 13 vítimas já compareceram à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Segundo a Polícia, deve ser entregue nesta segunda-feira, 12, à Justiça, o inquérito sobre o caso. O homem deverá responder por crime de dano material.