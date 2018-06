Revoltado, pedreiro atira objetos pela janela na Paulista Um homem foi detido no início da tarde desta sexta-feira, 21, após atirar pela janela do 5º andar de um prédio da Avenida Paulista, em São Paulo, vários materiais de construção. De acordo com vizinhos do imóvel, o rapaz teria brigado com os trabalhadores que estavam reformando uma das salas do andar e começou a atirar cimento, escadas e até mesmo telefones pela janela. Ele foi preso por policiais militares. Não há registro de feridos. Muitas pessoas se aglomeraram em frente ao prédio para saber o que estava acontecendo.