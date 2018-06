Revólver que custou R$ 15,00 é achado com adolescente em escola Um revólver calibre 22 foi encontrado e apreendido no banheiro da escola estadual deputado José Costa, em Serrana, no interior paulista. Através de uma denúncia anônima, a PM encontrou a arma na terça-feira e um estudante de 16 anos assumiu a propriedade. O adolescente levou a arma, sem munição, para mostrar aos colegas. Ele disse aos policiais que estava sendo ameaçado de morte por outro menor, por isso, para defender-se, comprou o revólver, por R$ 15,00, no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto. Ele disse que compraria depois as munições. Depois de ser ouvido, o adolescente foi liberado, mas terá que se apresentar ao Conselho Tutelar da Infância e da Juventude.