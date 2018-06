Revólveres somem de presídio feminino Quatro revólveres calibre 38 desapareceram do Núcleo de Escolta e Vigilância da Penitenciária Feminina Sant?Ana, no Carandiru, zona norte. No local, circulam apenas funcionários autorizados. O boletim de ocorrência foi feito no dia 28 de maio no 9º Distrito Policial, do Carandiru. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) afirmou que percebeu o desaparecimento das armas quando efetuou a fiscalização de armamento e munição e disse que apura as circunstâncias do sumiço.