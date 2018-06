Riacho transborda e interdita BR-101 Devido às fortes chuvas, um riacho que atravessa o km 245 da BR-101, em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis, transbordou e arrastou parte do asfalto da rodovia. No início da tarde, o tráfego foi interrompido e as filas chegaram a 60 km nos dois sentidos da BR. As pistas foram liberadas duas horas depois, após uma empreiteira que realiza as obras de duplicação naquele trecho da rodovia realizar uma operação de emergência, tapando a cratera, que chegou a oito metros de profundidade.