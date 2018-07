Ribeirão confirma quarto caso de dengue hemorrágica A Vigilância Epidemiológica de Ribeirão Preto confirmou hoje o quarto caso de dengue hemorrágica neste ano, sem morte do paciente. O exame confirmou que um homem, de 51 anos, morador no bairro Ipiranga, contraiu a doença em grau 2 em 4 de abril. Ele ficou internado alguns dias, teve sangramento, mas passa bem. "A sorologia e o quadro clínico encaixaram-se no caso hemorrágico, mas, felizmente, os casos foram simples", diz a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, Roseli Claudino Santiago. Os outros três casos hemorrágicos ocorreram em fevereiro (um) e março (dois). Neste ano, Ribeirão Preto já teve 650 casos de dengue confirmados, sendo 624 autóctones e 26 importados. Os quatro hemorrágicos são autóctones.