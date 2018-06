Ribeirão Preto chega a 237 casos de dengue em 2006 A Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto, confirmou nesta quinta-feira mais 36 casos de dengue neste ano. Assim, a cidade já chegou a 237 casos confirmados, sendo 227 autóctones e 10 importados de outros lugares, o que caracteriza a terceira epidemia da doença - as anteriores ocorreram em 1990 e 2001. De todos esses casos, 236 são referentes ao mês de janeiro e um de fevereiro - em comparação, em janeiro de 2001, ano de epidemia, ocorreram apenas 28 casos. O maior número de registros ocorreu na Vila Tibério - 14 casos. Ainda existem 457 suspeitos, aguardando resultados laboratoriais para os próximos dias. A Divisão do Controle de Vetores está concentrando as suas atividades de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da febre amarela, na Vila Tibério, Alto do Ipiranga, Castelo Branco, Ipiranga, Centro, Hípica e Salgado Filho 1.