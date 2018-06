Ribeirão Preto chega a 442 casos de dengue neste ano Mais 18 casos de dengue foram confirmados hoje pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde, de Ribeirão Preto. Assim, a cidade já chega aos 442 casos, 282 são de janeiro e 160 de fevereiro. Ribeirão Preto já está em sua terceira epidemia da doença. As outras ocorreram em 1990 e 2001. Ainda existem casos suspeitos, o que poderá provocar o aumento de confirmações nos próximos dias. As atividades da Divisão de Controle de Vetores, no combate ao mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue e da febre amarela, estão concentradas no Centro e no bairro de Monte Alegre.