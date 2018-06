Ribeirão Preto confirma mais duas mortes por dengue

RIBEIRÃO PRETO - A Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto confirmou nesta terça-feira, 4, mais duas mortes em decorrência da dengue. Ambas, de homens, ocorreram no final de semana. As vítimas tinham 54 (quadro de cirrose hepática e dengue, morreu com pneumonia) e 84 anos (tinha pneumonia).

Assim, a cidade já computou neste ano cinco mortes de pessoas que tiveram dengue hemorrágica ou que ela complicou os quadros de outras doenças crônicas. A epidemia de Ribeirão Preto tem 14.258 casos de dengue.

Na região, Taquaritinga e Orlândia tiveram uma morte pela doença - homens de 37 e 22 anos, respectivamente. E em Dumont existe a suspeita de outra morte, de uma mulher de 22 anos, que estava com dengue. Ela morreu nesta terça-feira.

Exames necroscópicos foram realizados para confirmar se a morte ocorreu devido à doença. Outros municípios que preocupam na região são Rincão, Bebedouro, Cajuru, Barretos, Sertãozinho, Serrana, Jardinópolis, Ibitinga, Jaboticabal e Brodowski.