Ribeirão Preto faz campanha de combate roedores em casas A prefeitura de Ribeirão Preto iniciou nesta segunda-feira, 26, uma operação de combate a roedores na Vila Tibério, um dos mais antigos da cidade. Cerca de 35 funcionários (das secretarias da Saúde e Infra-estrutura e do Departamento de Água e Esgoto/Daerp) participam do mutirão. Os trabalhos de buscas são realizados nas residências, além de limpezas de terrenos, galerias de água pluvial e bueiros. A primeira etapa do serviço deverá durar cerca de 20 dias. Em levantamento de dezembro de 2006, o Centro de Controle de Zoonoses identificou 19% das residências com ratos. A meta da operação é evitar que os roedores transmitam doenças graves, como leptospirose (urbana) e hantavirose (rural).