Ribeirão Preto já chegou a 2.116 casos de dengue este ano A Divisão de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal da Saúde, de Ribeirão Preto, a 310 quilômetros de São Paulo, confirmou nesta quinta-feira mais cinco casos de dengue na cidade, levando o número total para 2.116. Foi confirmado também o 15º caso de dengue hemorrágica. A vítima foi um adolescente de 14 anos, do Jardim Juliana, que já está curado. Dos 15 casos hemorrágicos, apenas um terminou em morte, de um homem de 54 anos, que morava no Quintino Facci 1. Ele faleceu em fevereiro, no primeiro caso com morte no Estado de São Paulo. Apenas 15 casos são importados de outros municípios, os demais foram todos contraídos na própria cidade.