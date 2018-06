Ribeirão Preto registra mais 31 casos de dengue, já são 268 Mais 31 casos de dengue foram confirmados nesta sexta-feira pela Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal da Saúde, de Ribeirão Preto. Assim, a cidade chega aos 268 casos da doença neste ano (261 de janeiro e 7 de fevereiro), sendo 257 autóctones e 11 importados. Ainda existem 525 casos suspeitos, aguardando exames laboratoriais. O bairro com maior número de casos na última listagem é novamente a Vila Tibério, agora com 10 novos casos. As atividades de combate ao mosquito Aedes aegypti, pelo Divisão de Controle de Vetores, estão concentradas na Vila Tibério, Vila Virgínia, Castelo Branco, Salgado Filho, Centro e Sumarezinho. Ribeirão Preto já vive a sua terceira epidemia de dengue desde 1990.