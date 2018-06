Ribeirão reativa Banco do Povo Itinerante nos bairros A prefeitura de Ribeirão Preto, com o gerenciamento da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto (Coderp), reativou hoje o seu Banco do Povo Itinerante, nos Campos Elíseos. Durante 15 dias, o Banco do Povo se aproxima de seu público-alvo, os atuais ou futuros comerciantes de pequeno porte, que não tenham faturamento anual superior a R$ 87 mil. O empréstimo, um microcrédito que varia entre R$ 200 e R$ 5 mil, tem como objetivo a geração de empregos e renda para o comércio, num convênio entre os governos estadual e municipal. O Banco do Povo Itinirante funcionou em 2001, mas estava parado desde novembro. "A meta é fechar 2002 com 800 projetos de financiamento, atingindo R$ 2 milhões", diz o superintendente da Coderp, Juscelino Dourado. O Banco do Povo existe desde agosto de 2000 em Ribeirão Preto e já fez empréstimos de aproximadamente R$ 1,2 milhão. Os próximos bairros a serem visitados são Parque Ribeirão e Vila Virgínia.