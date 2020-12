Rio aplica mais de 300 multas no 1º fim de semana de novas medidas restritivas para frear covid

RIO - No primeiro fim de semana após retomar algumas medidas para conter um novo avanço da covid-19, a prefeitura do Rio aplicou 349 multas de trânsito na orla das zonas sul e oeste da cidade, a maioria por estacionamento irregular. Na última quinta-feira, 10, a administração municipal proibiu motoristas de parar na orla aos finais de semana.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) removeu 508 veículos, das 6h de sábado, 12, às 17h deste domingo, 13, em uma operação que contou com 34 reboques por dia. Além de proibir o estacionamento, a prefeitura suspendeu as áreas de lazer na zona sul. Em decisão conjunta com o governo do Estado, decidiu também que indústria, comércio e serviços terão de funcionar com escalonamento de horários. A circulação nas praias, entretanto, continua liberada.

A capital fluminense lidera o número de casos confirmados e mortes pela covid-19 no Estado. Ao todo, 151.341 já foram diagnosticados com a doença e 13.922 morreram. Ao longo do fim de semana a Vigilância Sanitária fez 24 inspeções na cidade e aplicou 14 infrações por motivos como aglomeração, falta de asseio e presença de alimentos impróprios ao consumo.

Também ocorreram quatro intimações e uma interdição total de um estabelecimento clandestino, sem documentação. Desde o início da pandemia, em março, foram aplicadas 5.715 infrações, sendo 559 por aglomeração; 375 estabelecimentos foram interditados.

Ao todo, 80 ambulantes entre regulares e irregulares foram fiscalizados, 12 foram multados e 24, orientados para saírem da via pública. O total de itens apreendidos foi de 34, entre cadeiras, mesas e bebidas alcoólicas comercializadas em garrafas de vidro, o que não é permitido pela legislação.