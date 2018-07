Rio assina adesão ao Sistema Único de Segurança O ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, e a governadora do Rio, Rosinha Matheus, assinaram um termo de adesão do Estado ao Sistema Único de Segurança, nesta quarta-feira, no Palácio Guanabara. Com isso, será criado o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança, que vai reunir forças policiais, da Justiça e do Ministério Público, nos âmbitos federal, estadual e municipal. Segundo o ministro, o Gabinete terá função operacional e deliberativa e será um órgão de consenso. ?Não pretendemos invadir a autoridade do Estado?, afirmou Thomaz Bastos. O secretário de Segurança do Rio, Anthony Garotinho, disse, ao final da cerimônia de assinatura do termo que será o responsável pela coordenação do Gabinete. O ministro informou ainda que o governo federal pode destinar mais recursos para o Rio, por conta dos altos índices de criminalidade registrados aqui, mas a liberação depende da apresentação de projetos por parte do governo estadual. Estudante A estudante Luciana Gonçalves de Novaes, baleada na semana passada na Universidade Estácio de Sá, permanece internada no CTI do Hospital Pró-Cardíaco. Segundo boletim médico divulgado pela instituição, Luciana está lúcida e respira com auxilio de aparelhos, mas sem atividade motora. Os médicos informaram, também, que, nos próximo dias, ela será submetida a exames neurológicos para determinar possíveis seqüelas definitivas. Luciana, de 19 anos, já foi submetida a duas cirurgias. A primeira, na quinta-feira, para colocação de placas metálicas em sua coluna e retirada da bala, e a segunda, ocorrida ontem, para fixação do maxilar, por onde o projétil entrou.