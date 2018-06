Rio: atiradores matam 2 e ferem 4 no bairro do Rio Comprido Seis pessoas foram baleadas, por volta das 19h30 de quinta-feira, 15, quando conversavam ao lado de uma escola na Rua Joaquim Pizarro, próximo ao Morro do Turano, no bairro do Rio Comprido, região centro-norte da capital fluminense. Segundo a polícia, os atiradores, ainda não identificados, passaram em uma moto, se aproximaram-se das vítimas e dispararam. Foram atingidos Denis Bezerra, de 31 anos, ferido no pescoço, Alex Cunha Marinho, também de 31, baleado em um dos ombros, Pablo Lima Bautista, de 24 anos, Cleomir Rafael Gomes, de 19, Cláudio Oliveira Casimiro, 21 anos, e Elbert Duarte, de 18 anos. Alex e Denis foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Andaraí e sobreviveram, mas Pablo, levado para o pronto-socorro do Hospital Souza Aguiar, e Cleomir, encaminhado à Casa de Saúde Portugal, não resistiram e morreram. Elbert e Cláudio seguem internados no Hospital Miguel Couto. Policiais informaram que duas das vítimas têm passagem pela polícia e que o crime aparenta ter sido motivado por acerto de contas, mas ainda não se podia afirmar quem eram os verdadeiros alvos dos atiradores, que seguem foragidos. O caso foi registrado na 18ª Delegacia de Policia, da Praça da Bandeira. Texto alterado às 8h31 para atualização de informações.