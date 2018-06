Rio aumenta indenização a famílias de policiais mortos

O governo do Rio reajustou em cinco vezes o valor de indenização pago aos familiares de policiais mortos em trabalho. Com o decreto assinado nesta segunda-feira, 6, pelo governador Sérgio Cabral, parentes de policiais civis e militares, bombeiros e inspetores de segurança da administração penitenciária passam a recebem R$ 100 mil em vez dos R$ 20 mil pagos anteriormente pelo Estado. O secretário de Segurança Pública fluminense, José Mariano Beltrame, afirmou que pretende conversar com o governador sobre a possibilidade de a validade do decreto ser retroativo. O secretario de Administração Penitenciária, Cesar Rubens Monteiro de Carvalho, avaliou bem o aumento no valor da indenização.