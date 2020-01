Rio Branco fica em estado de alerta após transbordamento de rio

SÃO PAULO - A cidade de Rio Branco está em estado de atenção por causa da cheia do Rio Acre. Desde quarta-feira, 8, o rio ultrapassou a cota de transbordamento (14 metros) e o nível deve atingir 14,55 metros, segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

Bairros localizados às margens do rio e algumas localidades na zona rural da capital ficaram alagados por causa do transbordamento. A elevação do nível de água já deixou 50 famílias desalojadas em Brasileia e cinco em Rio Branco nesta semana.

Segundo o governo do Acre, o nível do Rio era de 14,29 metros ao meio dia desta quinta-feira, 9. Nesta quinta, o vice-governador, Major Rocha, e o secretário estadual de Assuntos Estratégicos, Thiago Caetano, percorreram trechos do curso d´água a bordo de uma lancha do Corpo de Bombeiros para avaliar a situação.

“Temos uma preocupação muito grande com o período que enfrentamos, que é de cheia dos nossos rios. É necessário fazer esse monitoramento constante. Saber como está o regime de águas e ver também os impactos da cheia nesse período na zona urbana e na zona rural”, disse Major Rocha.

Em Brasileia, onde o Rio Acre transbordou na quarta, a expectativa é que a situação retroceda, em função da vazante. Pela manhã, as águas já haviam baixado para 9,2 metros no município.

A orientação da Defesa Civil estadual é que as famílias, caso precisem se retirar, se alojem em casas de parentes ou procurem os abrigos da capital. Além disso, é preciso redobrar os cuidados, principalmente com crianças, em razão do aparecimento de animais peçonhentos. Também deve-se evitar contato com a água e locais energizados.

Em RO, Rio Madeira está sob atenção

Em Rondônia, o nível do Rio Madeira também está em estado de atenção após ultrapassar a marca de 14 metros em Porto Velho, segundo CPRM. Na manhã desta quinta, as réguas mediram 14,16 metros.

Por causa das chuvas, o nível do Rio registra aumento desde dezembro e a tendência é que siga subindo. Historicamente, o nível do Madeira sobre até os meses de março e abril./COM AGÊNCIA BRASIL