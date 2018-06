Rio começa a multar motorista sem cadeirinha para crianças

SÃO PAULO - A Guarda Municipal de Trânsito do Rio de Janeiro começa nesta quarta-feira, 8, a aplicação de multas a motoristas que não usarem a cadeirinhas para transportar crianças 0 a 7 anos e meio em bebê conforto, cadeirinha ou booster (conforme a idade) no banco traseiro. Para os carros fabricados antes de 1998, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) liberou a cadeirinha no banco da frente e dispensou o booster no de trás.

Veja também:

Tire suas dúvidas sobre as cadeirinhas infantis

De acordo com a Resolução 277 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), crianças de até 1 ano de idade deverão ser transportadas no bebê conforto; de 1 a 4 anos, em cadeirinhas, e de 4 a 7 anos e meio nos boosters. Quem descumprir as normas receberá multa de R$ 191,54 e sete pontos na carteira de habilitação, além da apreensão do veículo até que a irregularidade seja sanada. A nova regra deveria ter começado a valer no dia 9 de junho em todo o País, mas foi adiada porque os produtos estavam em falta no mercado.

Nas rodovias federais no Rio de Janeiro, desde que começou a vigorar a resolução, no dia 1º, até a segunda-feira, 6, oito motoristas foram multados por não estar transportando crianças adequadamente, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal.