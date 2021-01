Rio começa a vacinar idosos na próxima segunda-feira

Os idosos que moram no município do Rio de Janeiro vão começar a ser vacinados contra a Covid-19 na próxima segunda-feira (1), em uma escala por dia conforme a idade da pessoa. O calendário foi divulgado pela secretaria municipal de Saúde nesta quinta-feira (28). Ao longo do mês de fevereiro serão vacinadas pessoas com 80 anos ou mais. Ainda não há um calendário para pessoas que tenham menos do que 80 anos.

No dia 1 serão vacinadas pessoas a partir de 99 anos, no dia 2 pessoas com 98 anos e assim por diante, até o dia 27 (confira a tabela completa ao fim da reportagem).

A vacina será aplicada em 236 clínicas da família e centros municipais de saúde, além de pontos drive-thru. A secretaria de Saúde orienta que os idosos levem seus documentos de identidade e, se possível, suas cadernetas de vacinação. Segundo a prefeitura, mais de 100 mil pessoas - todas profissionais de saúde - já foram vacinadas no município e, conforme novas doses da vacina sejam entregues, o público da campanha será ampliado.

Ordem de vacinação

Dia Dia da semana Quem pode se vacinar

1 segunda-feira Pessoas com 99 anos ou mais

2 terça-feira Pessoas com 98 anos

3 quarta-feira Pessoas com 97 anos

4 quinta-feira Pessoas com 96 anos

5 sexta-feira Pessoas com 95 anos

6 sábado Pessoas a partir de 95 anos

8 segunda-feira Pessoas com 94 anos

9 terça-feira Pessoas com 93 anos

10 quarta-feira Pessoas com 92 anos

11 quinta-feira Pessoas com 91 anos

12 sexta-feira Pessoas com 90 anos

13 sábado Pessoas entre 90 e 94 anos

15 segunda-feira Pessoas a partir de 89 anos

16 terça-feira Pessoas com 88 anos

17 quarta-feira Pessoas com 87 anos

18 quinta-feira Pessoas com 86 anos

19 sexta-feira Pessoas com 85 anos

20 sábado Pessoas entre 85 e 89 anos

22 segunda-feira Pessoas com 84 anos

23 terça-feira Pessoas com 83 anos

24 quarta-feira Pessoas com 82 anos

25 quinta-feira Pessoas com 81 anos

26 sexta-feira Pessoas com 80 anos

27 sábado Pessoas entre 80 e 84 anos