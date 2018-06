Rio consegue de empresas os R$ 3 milhões para escolas de samba

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que as empresas patrocinadoras do carnaval irão doar a quantia de R$ 3 milhões para as escolas de samba atingidas pelo incêndio na Cidade do Samba na segunda-feira. A ajuda havia sido prometida pelo governo municipal, que caso não conseguisse arrecadar o valor com a iniciativa privada iria utilizar recursos públicos.

A Grande Rio, escola mais atingida no incêndio, receberá R$ 1,5 milhão. Já a Portela e União da Ilha, que tiveram menos prejuízo, vão receber R$ 750 mil cada. A doação será feita pelo Bradesco, Nestlé, Procter & Gamble, Schincariol, Supermercados Guanabara e Tim.

A assessoria de imprensa da Prefeitura não informou quando o dinheiro deve ser repassado para as agremiações, mas ressaltou que é uma ação em caráter emergencial, já que falta menos de um mês.