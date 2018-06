Rio cria modelo para 'caçar inadimplentes'

O cartório começou a funcionar em outubro de 2007. "Ao concentrar tudo aqui, padronizamos procedimentos. Os funcionários, ao lidar só com esse tipo de processo, se especializam. O resultado é mais agilidade", explica a chefe do cartório, Regina Nascimento, O cartório do Rio tem R$ 4,5 milhões em débitos a receber. "Nosso objetivo não é arrecadatório. Queremos devolver credibilidade às decisões dos juízes e acabar com a sensação de impunidade", diz.