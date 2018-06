Rio de Janeiro registra dois descarrilamentos nesta quarta

SÃO PAULO - Um trem da Supervia descarrilou por volta das 14 horas desta quarta-feira, 1, entre as estações Austin e Queimados, no ramal Japeri, na Baixada Fluminense. Ninguém se feriu.

Os clientes desembarcaram com auxílio dos agentes da concessionária e caminharam até a estação Queimados. Eles seguiram viagem em outra composição. Em nota, a concessionária disse que técnicos apuram as causas do incidente. O trem foi retirado do local e a previsão é que os intervalos no ramal sejam regularizados até às 19h30.

Belford Roxo. Mais cedo, uma locomotiva descarrilou entre as estações Barros Filho e Honório Gurgel, no ramal Belford Roxo, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta das 9h45.

O veículo transportava um trem reformado pela empresa T'Trans, que seria entregue na oficina de Deodoro. Não havia passageiros na composição. Devido à ocorrência, a circulação no ramal ocorre com atraso no sentido Belford Roxo - Central do Brasil.