Rio é a 3ª cidade do mundo onde se perde mais tempo no trânsito

LAUSANNE - Os brasileiros estão entre os cidadãos que mais sofrem com o trânsito no mundo. Um levantamento da empresa TomTom indicou que o Rio de Janeiro é a terceira cidade com maior problema de congestionamento no mundo. A lista das dez primeiras ainda conta com Salvador, na quinta posição, e Recife no sexto lugar. São Paulo aparece apenas na 36ª colocação.

A liderança é de Istambul, seguida pela Cidade do México. O ranking de 200 cidades pelo mundo é produzido pela empresa que fornece a tecnologia para sistemas de navegação.

Por causa do trânsito, um carioca perde 99 horas extras de sua vida no trânsito por ano, apenas retornando do trabalho a cada dia em um trajeto médio. Isso seria equivalente a ficar mais de quatro dias inteiros no trânsito, em horas perdidas. Em Istambul, as horas extras gastas no trânsito somam 125.

No caso de Salvador, são 93 horas extras perdidas por ano para completar um trajeto a cada final de dia.

Em São Paulo, paulistano perde 77 horas por ano no trânsito, nesse mesmo período do dia.

Uma situação bem melhor vive a cidade de Curitiba. Entre os locais avaliados, ela aparece apenas na 118ª posição. Um morador do local perde "apenas" 60 horas extras a cada ano no trânsito para voltar para casa ao final de cada dia de trabalho.