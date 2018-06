Rio é a cidade mais "simpática" do mundo, diz revista O Rio de Janeiro é a cidade mais "simpática" do mundo, segundo um estudo divulgado pela revista New Scientist. A capital da Costa Rica, San José, e Madri, na Espanha, ocupam o segundo e terceiro lugares no ranking de simpatia, que avaliou 23 cidades do mundo. Já os moradores em Kuala Lumpur, Nova Iorque, Cingapura e Amsterdã são aqueles menos propensos a ajudarem os estranhos que necessitam de apoio, segundo a pesquisa. "Tudo pode ser resumido por simpático, uma palavra brasileira que descreve uma pessoa que possui certas qualidades, como amabilidade e abertura", disse a New Scientist.