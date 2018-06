Rio é eleito pela segunda vez o destino gay sexy do mundo

SÃO PAULO - A cidade do Rio de Janeiro ganhou o título de destino gay mais sexy do mundo, segundo informação divulgada pela prefeitura nesta quarta-feira, 9. É a segunda vez que a capital fluminense se destaca como destino gay no mundo. Há um mês, cerca de 1,5 milhão de pessoas participaram da 16ª edição da Parada do Orgulho LGBT, na praia de Copacabana, na zona sul da cidade.

A eleição foi realizada pelo site Trip Out Gay Travel em parceria com o Logo, canal da MTV americana voltado para o público LGBT. As cidades candidatas foram escolhidas por um grupo de escritores e jornalistas especializados em viagens.

Ao ser indicado, o Rio de Janeiro foi definido como a cidade onde vivem as pessoas mais sensuais. A cidade venceu a disputa pelo segundo ano consecutivo após superar, com 48% dos votos, as cidades de Madri, Portland (EUA), Saint-Tropez (França), Buenos Aires e Estocolmo. Em 2009, o Rio já havia recebido o título de melhor destino gay do planeta.