Rio enfrenta madrugada mais fria do ano A capital carioca teve hoje a madrugada mais fria do ano. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 12,3 graus, no Alto da Boa Vista, zona norte. A máxima foi de 22 graus, na Praça Mauá, centro. A mínima é resultado de uma frente fria que chegou à cidade no fim de semana e, segundo o Inmet, hoje se deslocava em direção ao Espírito Santo e ao Sul da Bahia, o que deve provocar elevação da temperatura no Rio nas próximas 48 horas. A temperatura mínima anterior havia sido de 12,5 graus, no dia 15 de julho, também no Alto da Boa Vista.