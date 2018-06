Rio estende aluguel social para vítimas das chuvas em Niterói e São Gonçalo

RIO - O Programa Aluguel Social, que atende às vítimas das chuvas no Estado, foi estendido para os desabrigados de Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana da capital fluminense. Nos dois municípios, 4 mil pessoas perderam suas casas e vão receber um aluguel social de R$ 400 por mês a partir de segunda-feira, 3. O convênio com as prefeituras foi assinado nesta quinta pelo governador Sérgio Cabral.

Vão receber o aluguel social as pessoas que fizeram o cadastramento nas secretarias de Assistência Social dos dois municípios e do estado. Na próxima segunda-feira, o responsável pela família deve procurar a prefeitura de seu município com o documento de identidade e o CPF para receber o aluguel social.

O governador anunciou que o Estado já está providenciando a compra de vários terrenos para a construção de moradias com objetivo de atender às famílias que residem em áreas de risco.

"Nós iremos comprar dois terrenos do Exército, um em Niterói e outro em São Gonçalo, e mais um terreno próximo ao Complexo da Maré, em Manguinhos, no município do Rio. Com isso, iremos disponibilizar rapidamente com a Caixa Econômica Federal a construção de casas e assim daremos uma resposta definitiva ao problema de moradias no Rio."