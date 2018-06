Rio Grande do Sul ainda tem 4 mil clientes sem luz nesta segunda-feira

SÃO PAULO - Quatro mil clientes ainda estavam sem energia elétrica na manhã desta segunda-feira, 29, no Rio Grande do Sul, após um temporal atingir o Estado na madrugada deste domingo.

Segundo a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE), dos 140 mil clientes atingidos pelas fortes chuvas, 1.500 ainda estavam sem luz por volta das 10h30 de hoje em Porto Alegre e região metropolitana. A previsão é a de que a luz seja restabelecida totalmente até o meio da tarde desta segunda-feira.

O vento, que chegou a 110 km/h, segundo a CEEE, provocou a queda de várias árvores e galhos na rede elétrica, além de derrubar postes, interrompendo o fornecimento de energia, principalmente na zona sul de Porto Alegre e nas cidades de Viamão e Alvorada.

Na área de concessão da AES Sul, outros dois mil imóveis também continuavam sem energia elétrica nesta manhã no município de Caçapava do Sul, de acordo com a empresa. Não há previsão sobre a volta do fornecimento de energia elétrica.