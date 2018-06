Rio Grande do Sul amanhece com temperaturas inferiores a 10ºC

PORTO ALEGRE - O Rio Grande do Sul enfrentou mais uma amanhecer frio, o quarto consecutivo, nesta terça-feira, 29. Por volta das 8h, a maioria das cidades ainda tinha temperaturas inferiores a 10ºC. O fenômeno diferente em relação aos últimos dias foi a formação de neblina, sobretudo na metade norte do Estado.

Em Porto Alegre, o Aeroporto Salgado Filho fechou para pousos e decolagens, o que forçou as empresas a atrasar 18 voos. Por volta das 8h30, as decolagens foram autorizadas, mas as aterrissagens continuavam suspensas. Não há previsão de chuva para o dia e a perspectiva é de que a temperatura se torne amena.