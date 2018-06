Com a chegada de uma massa de ar polar o Rio Grande do Sul deve ter mínimas entre 1ºC e 5ºC nesta sexta-feira, 15. A temperatura deve ficar mais baixa nas regiões mais altas do Estado. Nas madrugadas e manhãs desta sexta e sábado, o ar frio favorece a formação de geada no oeste e na campanha gaúcha.

Veja também:

Temperatura desaba e mínima é de 15ºC na capital

Confira a previsão do tempo para a sua cidade

Nesta sexta e no sábado, a chegada de uma massa de ar de origem polar provoca queda na temperatura em Mato Grosso do Sul e em São Paulo, onde as mínimas ficarão entre 6ºC e 8ºC. Já no Paraná, as mínimas ficarão entre 3ºC e 7ºC nas áreas mais altas, e entre 9ºC e 13ºC nas demais regiões.

Em Santa Catarina, as temperaturas mínimas oscilarão entre 1ºC e 5ºC nas áreas mais altas, e entre 7ºC e 11ºC nas demais regiões. A temperatura cai principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.