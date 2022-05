Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem ter ventos superiores a 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta nesta segunda-feira, 16, sobre a possibilidade de parte da costa litorânea do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ser atingida nesta terça-feira, 17, pela Tempestade Subtropical "Yakecan", com rajadas de vento de até 110 km/h. De acordo com a Marinha, há ainda previsão de ondas entre 3 e 6 metros de altura nos dois Estados até quinta-feira, 19. A expressão “Yakecan” significa “o som do céu” em tupi-guarani.

Segundo o Inmet, no decorrer da quarta-feira, 18, permanece a condição de ventos fortes no leste e litoral gaúcho, e litoral sul de Santa Catarina com rajadas acima de 110 km/h. Somente no final do dia é que os ventos tendem a diminuir de intensidade. Alguns municípios gaúchos já suspenderam as aulas como medida preventiva.

Leia Também Confira imagens do eclipse lunar observado em diversos países

Há também possibilidade de neve entre terça e quarta-feira em algumas localidades do Sul do Brasil por causa desta frente fria, principalmente nos pontos mais altos de serra no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O extremo sul do Paraná também pode ter em menor intensidade registros de neve nesta terça-feira.

No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, as autoridades monitoram o avanço da tempestade e companhias de água e luz já preparam reforço no atendimento à população. A Defesa Civil, por exemplo, colocou equipes de prontidão em caso de emergência. Um veículo chegou a ser carregado pelo mar devido à ressaca associada aos fortes ventos na praia do Hermenegildo, no litoral sul gaúcho.

IMAGEM | Veículo é carregado pelo mar com a forte ressaca associada aos fortes ventos em Hermenegildo, no Litoral Sul gaúcho. Leia alerta em https://t.co/KZaPXLMjM2. #Yakocan pic.twitter.com/kLcetlt9bm — MetSul.com (@metsul) May 17, 2022

Na capital gaúcha, Porto Alegre, a estimativa da empresa de meteorologia MetSul é de rajadas, em média, de 80 km/h a 100 km/h. Mas, por causa da topografia da cidade, algumas projeções indicam ventos extremos acima de 120 km/h em alguns pontos. Cidades como Guaíba, Eldorado do Sul e Viamão também podem ser castigadas pelos eventos climáticos extremos. Nesta segunda-feira já foram registrados pontos de alagamentos na cidade de São José do Norte, por causa da elevação do nível da água da Lagoa dos Patos provocada pelos ventos.

Veja a lista de municípios de maior risco no Rio Grande do Sul:

Chuí, Santa Vitória do Palmar, Pelotas, Rio Grande, Capão do Leão, São José do Norte, Piratini, Pedro Osório, Pinheiro Machado, Morro Redondo, Turuçu, São Lourenço do Sul, Cristal, Camaquã, Mostardas, São José do Norte, Tapes, Camaquã, Sertão Santana, Cerro Grande do Sul, Sentinela do Sul, Mariana Pimentel, Guaíba, Barra do Ribeiro, Eldorado do Sul, Viamão, Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Glorinha, Osório, Tavares, Santo Antônio da Patrulha, Palmares do Sul, Balneário Pinhal, Cidreira, Tramandaí, Xangri-lá, Imbé, Capão da Canoa, Arroio do Sal, Maquiné, Terra de Areia, Três Cachoeiras, e Torres.