Rio Grande do Sul enfrenta o maior calor do inverno

O Rio Grande do Sul enfrentou a maior onda de calor do inverno deste ano neste final de semana. A massa de ar quente fez os termômetros marcarem máxima de 34,6 graus em Porto Alegre e 35,4 graus em Campo Bom na tarde deste domingo. As mínimas do dia ocorreram antes do amanhecer e foram de 13,1 graus em Vacaria e 19,1 graus em Porto Alegre.

O período quente e ensolarado, com temperaturas superiores às que ocorrem na maioria dos dias de verão, começou no sábado e deve terminar nesta segunda-feira, quando uma frente fria chega ao Estado. A previsão do 8º Distrito de Meteorologia do Inmet para o dia indica perspectiva de chuva, com temperatura variando entre 10 a 25 graus no território gaúcho. As madrugadas voltam a ser geladas nos dias seguintes, com mínimas de três graus na terça-feira e 1 grau negativo na quarta-feira, quando há expectativa de geada.

Capital. A cidade de São Paulo também registrou tempo quente durante o dia. Segundo o Instituto Nacional de Metereologia, a máxima deste domingo ficou em 30,4º C, com umidade de 22%. A mínima foi de 16 º C.