Rio Grande do Sul lança plano para reabrir economia e flexibilizar distanciamento social

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), divulgou nesta terça-feira, 21, um plano para implementar um distanciamento social controlado no Estado a partir de maio. Na prática, a ideia é instituir um sistema de classificação das regiões gaúchas conforme o avanço da pandemia do novo coronavírus e a capacidade do sistema de saúde. Assim, o governo poderá definir quais serviços poderão funcionar em cada região.

O comércio e os serviços não-essenciais foram fechados no Estado no dia 1º de abril. Na semana passada, o governador instituiu um novo decreto que flexibilizou as medidas para os municípios que não integram a região metropolitana de Porto Alegre. Ficou nas mãos dos prefeitos a decisão de reabrir ou não o comércio. Para funcionar, os estabelecimentos precisam cumprir uma série de exigências de distanciamento e higiene.

A capital e a região metropolitana ficaram de fora da flexibilização porque têm alta incidência da covid-19. O local agrega 60% dos infectados, apesar de concentrar 38% da população do Estado. Até esta terça-feira, o Rio Grande do Sul contabilizava 918 casos e 27 óbitos em 100 municípios.

O plano do governo gaúcho é dividir o Estado em nove regiões. Cada uma será monitorada de forma constante conforme o andamento da epidemia e a capacidade da rede de saúde de enfrentar o vírus. As regiões serão classificadas por um sistema de cores — verde, amarela, laranja e vermelha — que variam conforme o risco. A classificação vai determinar quais atividades poderão funcionar e com quais restrições.

Nos próximos dias, o governo vai definir como será a relação entre o nível de risco e a permissão para o funcionamento das atividades. Leite apresentou o planejamento para um grupo formado por representantes do Legislativo e do Judiciário, entidades de diferentes setores, hospitais, universidades e comitês de apoio ao gabinete de crise. Agora, o governo aguarda sugestões para finalizar o plano. As contribuições podem ser encaminhadas para o e-mail distanciamentocontrolado@seplag.rs.gov.br até esta quinta-feira, 23.

Como justificativa para a elaborar o plano de distanciamento social controlado, o governo alega que agora há um histórico do comportamento do vírus no Estado, uma maior base de dados e um sistema de controle de leitos. Um estudo que está sendo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas também embasa as decisões.