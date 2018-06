Rio Grande do Sul registra temperatura de -2,4ºC A temperatura caiu a 2,4 graus negativos na madrugada desta segunda-feira, em Bom Jesus, na região gaúcha dos Campos de Cima da Serra, onde geou. O 8º Distrito de Meteorologia registrou geada moderada em Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Caxias do Sul e Campo Bom. A tendência para esta terça-feira, segundo as previsões meteorológicas, é de uma lenta reversão do quadro. O dia terá pouca nebulosidade e as temperaturas tendem a subir, aproximando-se dos 20 graus durante a tarde. A onda de frio chegou ao Rio Grande do Sul na noite de sexta-feira. Na madrugada de domingo, em São José dos Ausentes, na divisa com Santa Catarina, uma estação de observação da Rede de Climatologia Urbana de São Leopoldo registrou 2,8 graus negativos.