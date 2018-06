Rio Grande do Sul registra temperatura mais baixa do ano

PORTO ALEGRE - O Rio Grande do Sul enfrenta nesta semana a primeira grande onda de frio do ano. A queda da temperatura é provocada por uma massa de ar polar que chegou ao Estado no domingo e deve permanecer pelo menos até quinta-feira.

A temperatura de 1,3 grau registrada pelo 8º Distrito de Meteorologia em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, na madrugada desta segunda-feira, foi a mais baixa do ano no Estado. A perspectiva para os próximos dias é de mais madrugadas geladas, dias ensolarados e tardes agradáveis, com temperatura oscilando de zero grau nesta terça-feira a 25 graus na quinta-feira.

As condições meteorológicas favorecem a formação de geadas. Nesta segunda-feira houve registros do fenômeno em municípios como Cambará do Sul, Bom Jesus, Lagoa Vermelha e Passo Fundo, na metade norte do Estado, e Santana do Livramento, na metade sul.