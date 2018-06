Rio Grande do Sul tem 1ª morte por enchentes e 20 mil desabrigados

PORTO ALEGRE - Mesmo depois de dois dias de sol, várias famílias no oeste do Rio Grande do Sul estão desabrigadas após a enchente do Rio Uruguai. Um boletim divulgado pela Defesa Civil nesta quarta-feira, 2, mostra que 19.660 moradores da região e também do noroeste estão fora de suas casas, alojadas em centros comunitários, escolas, igrejas e salões de baile ou hospedadas por parentes e amigos.

Em Jacutinga, no noroeste do Estado, os bombeiros localizaram dentro de um riacho o corpo de um homem que estava desaparecido desde sexta-feira e acreditam que ele tenha sido levado pela torrente do fim de semana. Com esta ocorrência, o Rio Grande do Sul registra a primeira morte por causa das enchentes no Estado.

No domingo, os desabrigados estavam na parte alta do Uruguai, na divisa com Santa Catarina. Como parou de chover, o rio recuou nessa região, permitindo que parte das famílias voltasse para casa. Mas, ao mesmo tempo, saiu de seu leito nas áreas mais baixas, na fronteira com a Argentina, desalojando moradores de bairros próximos às margens.

A evolução do número de desabrigados dá a noção do que a passagem das águas causa. Iraí, na divisa com Santa Catarina, teve 1.300 pessoas fora de casa no domingo e agora tem 600. De terça-feira para quarta-feira, o número de desalojados saltou de 1.500 para 2.900 em São Borja, de 330 para 9.780 em Itaqui e de 191 para 700 em Uruguaiana, todas na fronteira com a Argentina.

Os municípios de Iraí e Barra do Guarita decretaram estado de calamidade pública. Outras 35 prefeituras decretaram situação de emergência. Em todo o Estado há 17 rodovias parcialmente bloqueadas por inundações ou deslizamentos de terra.

Depois de um dia frio, com temperatura mínima de 1,5ºC em Vacaria e geadas fracas em Bagé, Santa Maria e Cambará do Sul, nesta quarta-feira, o Rio Grande do Sul volta a enfrentar chuva a partir desta quinta-feira. O volume deve ser menor do que o que provocou as enchentes durante a semana passada. A temperatura está em elevação e pode chegar a 27ºC no sábado. As previsões são do 8º Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).