Rio Grande do Sul tem 119 cidades em situação de emergência

O Rio Grande do Sul registra 119 municípios em situação de emergência até a tarde desta quarta-feira, 2, de acordo com informações da Defesa Civil estadual. Oito pessoas morreram em razão do mau tempo.

As cidades que hoje decretaram estado de emergência são: Sertão Santana, Porto Lucena, Cerro Largo, Tapejara, Campina das Missões, São José do Ouro, São Paulo das Missões e São Nicolau.

A Defesa Civil informou que 17 mil pessoas tiveram que deixar suas casas, sendo que 4.450 estão desalojadas e 12.620 desabrigadas. O número de residências destruídas pelas tempestades e ventos chega a 292. Outras 163.350 casas ficaram danificadas. O órgão continua distribuindo colchões, telhas, lonas, cestas básicas e kits limpeza.