Rio Grande do Sul tem 40 cidades em situação de emergência

Já são 40 os municípios do Rio Grande do Sul que estão em situação de emergência, segundo o balanço divulgado nesta terça-feira, 24, pela Defesa Civil do Estado. As últimas quatro prefeituras que decretaram o alerta foram: Santa Rosa, Mato Queimado, Boqueirão do Leão e Rosário do Sul.

O Estado contabiliza 7 mortes em função das chuvas. Um total de 1.160 pessoas continuam desabrigadas e 8.624 estão desalojadas(foram para residência de amigos e parentes). No total, 48 residências foram destruídas.

A Defesa Civil prossegue na distribuição de alimentos, roupas e material de limpeza, com prioridade para os municípios da Fronteira Oeste e Metade Sul, em razão da continuidade das chuvas.