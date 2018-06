Rio Grande do Sul tem temperaturas negativas e geadas nesta segunda

PORTO ALEGRE - O Rio Grande do Sul enfrentou mais uma madrugada de temperaturas negativas e geadas nesta segunda-feira, 22. Levantamento do 8º Distrito de Meteorologia indica que os termômetros marcaram de -1,5°C em Cambará do Sul, na serra, antes do amanhecer, a 16,5°C em Teutônia, na Vale do Taquari, à tarde. No domingo a temperatura oscilou entre 3,8 graus negativos, também em Cambará do Sul, e 14,8 graus em Iraí, no noroeste do Estado.

As geadas foram fortes em Santana do Livramento, Bagé e Pelotas, no sul, moderadas em Santa Maria e Ibirubá, no centro, e fracas em Caxias do Sul e Cambará, no nordeste do Estado.

Nos próximos dias a temperatura tende a subir e não há mais perspectiva de geada. As madrugadas continuam frias, sobretudo nesta terça-feira e na próxima sexta-feira, quando a temperatura pode cair para três graus positivos. À tarde, no entanto, sobe para até 20 graus nesta terça-feira, 24 graus na quarta-feira e quinta-feira, e 23 graus na sexta-feira. Há previsão de pancadas de chuva nesta terça-feira e na próxima quinta-feira. Nos demais dias, o céu permanece parcialmente nublado.