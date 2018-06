Rio Grande do Sul teve 28 homicídios no feriadão de Natal

Pelo menos 28 pessoas foram assassinadas no Rio Grande do Sul desde o início do feriadão, na quinta-feira. O dia de Natal foi o mais violento da série, até agora, com 16 homicídios. A lista foi ampliada neste sábado com mais cinco casos. Policiais ou familiares encontraram quatro corpos de homens com ferimentos de armas de fogo em Porto Alegre, Santa Maria, São José do Norte e Viamão.

Na capital gaúcha também ocorreu a morte a tiros de um homem que participava de uma festa. Os agressores fugiram. A violência no trânsito fez 18 vítimas. Desde a noite de quarta-feira 13 pessoas morreram em rodovias e cinco em acidentes em vias urbanas das cidades gaúchas.